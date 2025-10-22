Происшествия

Продлен арест опочанина, задушившего женщину во дворе дома

Мужчине, обвиняемому в удушении женщины во дворе дома в Опочке, продлили срок содержания под стражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Опочецкий районный суд по ходатайству следователя Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области продлил срок содержания под стражей на 1 месяц 1 день в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 29 августа обвиняемый задушил женщину во дворе одного из домов города Опочка.

Продлевая меру пресечения в виде заключения под стражу, суд согласился с доводами следователя о том, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.