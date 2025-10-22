Происшествия

Жителя Перми задержали за домогательства до несовершеннолетней псковички

Псковские следователи установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетней, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следователи регионального следственного управления расследуют уголовное дело, возбужденное по факту совершения в конце 2024 года противоправных действий в отношении малолетней жительницы Псковской области с использованием сети Интернет по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Длительное время преступление оставалось нераскрытым ввиду принятия виновным лицом мер конспирации в сети Интернет. Однако, благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями и следователями-криминалистами следственного управления, при оперативном сопровождении УУР УМВД России по Псковской области, лицо, причастное к совершению данного преступления, установлено. Им оказался 35-летний житель города Перми.

Следователи осуществили выезд на территорию Пермского края, задержали фигуранта в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.