Два человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Усвяты

21.11.2025 10:01|ПсковКомментариев: 0

Проверку по сообщению о гибели двух человек при пожаре проводя в Усвятском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области. В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в поселке Усвяты тел мужчины и женщины со следами воздействия высоких температур.  

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной информации, причиной пожара могла послужить неисправность работы электроприбора. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний.                                                                                                                                    

«Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания»,  - добавили в СУ СК.   
Источник: Псковская Лента Новостей
