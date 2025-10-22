Происшествия

Псковича приговорили к почти двум годам колонии за избиение сожительницы из-за ревности

Прокурором города Пскова поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого псковича, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что мужчина обнаружил свою сожительницу спящей в квартире у ее друзей на кровати с незнакомым ему мужчиной, при этом оба были одеты и спали. Ревнивый пскович, схватил сожительницу за волосы и вытащил в подъезд, затем на улицу, где нанес не менее одного удара рукой в область лица и не менее 5 ударов ногой в область живота.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных, характеризующих личность подсудимого, аморального поведения потерпевшей, признания вины и раскаяния в содеянном, добровольного возмещения морального вреда потерпевшей, суд назначил виновному наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.