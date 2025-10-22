Происшествия

Жительница Пыталовского района предстанет перед судом за хищение алкоголя из магазина

Прокуратурой Пыталовского района в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, 1988 года рождения, которая похитила из сетевого магазина в Пыталово товарно-материальные ценности, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что 6 октября в дневное время женщина при посещении магазина, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, совершила хищение товарно-материальных ценностей, в том числе, алкогольной продукции, на сумму 2542 рублей. Вместе с тем ее действия зафиксированы камерами видеонаблюдений, ее личность установлена.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.