Происшествия

В Пыталовском районе возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины

Прокуратурой Пыталовского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Прокуратурой Пыталовского района признано законным постановление следователя СО ОМВД России «Пыталовское» о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, по факту причинения телесных повреждений местной жительнице.

Установлено, что в период с 10:00 12.11.2025 по 01:24 13.11.2025, женщине, находившейся по месту жительства на территории Пыталовского муниципального округа, неустановленным лицом причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Санкция ч.1 ст.111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время подозреваемый установлен, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ, он заключен под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.