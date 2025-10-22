В Пыталовском районе возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины

Прокуратурой Пыталовского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.
Прокуратурой Пыталовского района признано законным постановление следователя СО ОМВД России «Пыталовское» о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, по факту причинения телесных повреждений местной жительнице.
Установлено, что в период с 10:00 12.11.2025 по 01:24 13.11.2025, женщине, находившейся по месту жительства на территории Пыталовского муниципального округа, неустановленным лицом причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Санкция ч.1 ст.111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В настоящее время подозреваемый установлен, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ, он заключен под стражу.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.