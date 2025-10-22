Происшествия

Экстремистскую деятельность великолучанина пресекли сотрудники УФСБ

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли экстремистскую деятельность жителя города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Установлено, что фигурант в социальной сети «ВКонтакте» открыто разместил публикацию, в которой побуждал граждан совершить насильственные действий в отношении группы лиц – жителей одного из государств бывшего Союза Советских Социалистических Республик.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

В настоящий момент уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.