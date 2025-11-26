Происшествия

Суд заменил обязательные работы жителю Пскова на заключение в колонии

Псковский городской суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области изменил наказание жителю Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов региона.

Ранее суд назначил мужчине 250 часов обязательных работ по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере).

Однако Абдалов злостно уклонился от отбывания наказания, не приступал к обязательным работам, не явился в инспекцию и игнорировал все вызовы. После объявления в федеральный розыск его задержали и заключили под стражу.

В результате суд заменил обязательные работы на лишение свободы сроком 31 день и направил в колонию-поселение.