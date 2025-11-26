Происшествия

Приставы взыскали полмиллиона рублей с гдовича за участие в разбойном нападении

Ленинский районный суд Петербурга в марте 2020 года приговорил двух мужчин к трём годам колонии общего режима за разбой и грабеж. Один из осуждённых, 33-летний житель Гдовского района, признан соисполнителем преступления за роль водителя автомобиля, использованного при нападении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, судебные приставы Гдовского района получили исполнительный лист о взыскании ущерба с должника на сумму 547 тысяч рублей.

Несмотря на уведомления, мужчина не выплатил долг в установленный срок. Пристав применил комплекс мер принудительного взыскания, в том числе была наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего около 38 тысяч рублей.

Пристав проверил все источники дохода осуждённого, в том числе заработок в колонии, наложил взыскание на его расчётный счёт и взыскал всю сумму. Деньги поступили на счёт потерпевшего в полном объёме.