Происшествия

Прокуратура добилась отмены отсрочки наказания для жительницы Пыталово

​Прокуратура Пыталовского района поддержала представление Островского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, касающееся отмены отсрочки отбывания наказания в отношении местной жительницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталово.

Суд 18 января 2023 года признал женщину ​виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. ​Преступление заключалось в грабеже — открытом хищении чужого имущества с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья.

Суд назначил нарушительнице ​наказание в виде лишения свободы на срок два года и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. ​Исполнение наказания отсрочили до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 2035 года.

Однако суд установил, что женщина ​уклонялась от исполнения родительских обязанностей. ​Двое её несовершеннолетних детей оказались в социальных учреждениях. ​Заботу о ещё одном ребенке пыталовчанка фактически переложила на родственницу супруга. В результате, постановлением суда её ​​направили в места лишения свободы​.