Прокуратура добилась отмены отсрочки наказания для жительницы Пыталово

Прокуратура Пыталовского района поддержала представление Островского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, касающееся отмены отсрочки отбывания наказания в отношении местной жительницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталово.
Суд 18 января 2023 года признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступление заключалось в грабеже — открытом хищении чужого имущества с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья.
Суд назначил нарушительнице наказание в виде лишения свободы на срок два года и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочили до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 2035 года.
Однако суд установил, что женщина уклонялась от исполнения родительских обязанностей. Двое её несовершеннолетних детей оказались в социальных учреждениях. Заботу о ещё одном ребенке пыталовчанка фактически переложила на родственницу супруга. В результате, постановлением суда её направили в места лишения свободы.