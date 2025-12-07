Происшествия

Двое жителей Великих Лук и Себежа перевели мошенникам более 200 тысяч рублей

Двое жителей Великих Лук и Себежа поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 200 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти декабрьские дни двум горожанам под видом правоохранителей позвонили неизвестные лица. И под предлогом необходимости срочного перевода сбережений на «безопасные счета» завладели денежными средствами собеседников на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.