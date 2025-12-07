Происшествия

Сотрудники СОБР оказали содействие УФСБ в задержании псковича, оправдавшего терроризм

В Пскове сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области задержали подозреваемого в оправдании терроризма, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Они оказали содействие коллегам из УФСБ при задержании жителя Пскова. Мужчина разместил публикацию в социальной сети, которая побуждала к насильственным действиям против действующей власти (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

В отношении него возбудили уголовное дело. Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.