Партию продукта из свинины отозвали из Псковской области из-за скрытого куриного мяса

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора отозвало декларацию о соответствии качества мясной продукции, произведенной МПЗ «Добров», продававшейся в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий управление выявило систематические нарушения на предприятии.
В апреле текущего года специалисты провели отбор проб копчено-вареного продукта из свинины «Трапезница» в розничной торговле Новгородской и Псковской областей. Лабораторные исследования показали наличие ДНК курицы в пробах, что не указано в составе продукции. Это нарушение противоречит требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 и вводит потребителей в заблуждение.
Управление объявило предприятию предостережение и поставило его деятельность на контроль. В ноябре управление провело мониторинг ФГИС «Меркурий» и установило, что нарушения не устранены. В пробах по-прежнему присутствовало мясо птицы, которое не указывалось в составе продукта.
Учитывая, что ранее предприятию уже было сделано предостережение с требованием соблюдать обязательные требования законодательства, Россельхознадзор 1 декабря принял решение о прекращении декларации о соответствии качества на продукцию «Трапезница».