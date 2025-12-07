Происшествия

Партию продукта из свинины отозвали из Псковской области из-за скрытого куриного мяса

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора отозвало декларацию о соответствии качества мясной продукции, произведенной МПЗ «Добров», продававшейся в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий управление выявило систематические нарушения на предприятии.

В апреле текущего года специалисты провели отбор проб копчено-вареного продукта из свинины «Трапезница» в розничной торговле Новгородской и Псковской областей. Лабораторные исследования показали наличие ДНК курицы в пробах, что не указано в составе продукции. Это нарушение противоречит требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 и вводит потребителей в заблуждение.

Управление объявило предприятию предостережение и поставило его деятельность на контроль. В ноябре управление провело мониторинг ФГИС «Меркурий» и установило, что нарушения не устранены. В пробах по-прежнему присутствовало мясо птицы, которое не указывалось в составе продукта.

Учитывая, что ранее предприятию уже было сделано предостережение с требованием соблюдать обязательные требования законодательства, Россельхознадзор 1 декабря принял решение о прекращении декларации о соответствии качества на продукцию «Трапезница».