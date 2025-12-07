Происшествия

Великолукского водителя привлекли к ответственности за отказ от проверка на опьянение

Мировой судья судебного участка №33 города Великие Луки Псковской области рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении местного жителя, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что местный в августе 2025 года отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

При рассмотрении дела мужчина свой отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения пояснил тем, что транспортным средством не управлял, в связи с чем водителем не являлся. По его словам, он пытался воспрепятствовать неправомерному завладению его транспортным средством третьим лицом и лишь пресекал действия предполагаемого преступника.

Однако доводы великолучанина были опровергнуты в судебном заседании. Свидетели произошедшего дали убедительные и последовательные показания, в которых подтвердили факт его нахождения за рулем и управления им транспортным средством.

Мировой судья признал правонарушителя виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.