Снег проломил крыши вольеров в приюте «Невельские хвостики»

Снег проломил крыши больших вольеров в приюте «Невельские хвостики», сообщили в группе приюте в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Невельские хвостики»
В трех вольерах собаки сидят уже в воде, отметили в приюте.
«Вынуждены снова просить помощи у наших друзей и всех неравнодушных. Объявляем сбор "на крышу"! Приблизительная сумма 80 000 рублей. По замене обрешетки нам готов помочь Арсеньев А.В., приобретение металпрофиля входит в сбор и ремонт дверей. Стоимость работ по замене покрытия на крыше еще не считалась», - написали в посте.
Сбор проходит на карту, которая привязана к номеру телефона: 89118828769.