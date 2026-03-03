Снег проломил крыши вольеров в приюте «Невельские хвостики»

Снег проломил крыши больших вольеров в приюте «Невельские хвостики», сообщили в группе приюте в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Невельские хвостики»

«Проломило полностью шифер на пяти больших вольерах, удар бы с такой силой, что шифер лопнул поперек, обрешетка тоже местами сломана. На вольерах напротив ситуация так же печальная, шифер меняли летом, положили новый, после этой зимы он весь потрескался. Как итог, крышу нужно менять везде. На новых вольерах дела совсем плохи, собак пришлось перевести, крыши так же проломлены, перекосило двери, не закрываются. Пострадали все вольеры, кроме одного», - рассказали в группе.

В трех вольерах собаки сидят уже в воде, отметили в приюте.

«Вынуждены снова просить помощи у наших друзей и всех неравнодушных. Объявляем сбор "на крышу"! Приблизительная сумма 80 000 рублей. По замене обрешетки нам готов помочь Арсеньев А.В., приобретение металпрофиля входит в сбор и ремонт дверей. Стоимость работ по замене покрытия на крыше еще не считалась», - написали в посте.

Сбор проходит на карту, которая привязана к номеру телефона: 89118828769.