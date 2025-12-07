Происшествия

Суд признал жительницу Дно виновной в убийстве мужа

Приговором Дновского районного суда 49-летняя жительница города Дно признана виновной в совершении убийства, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В апреле вечером, находясь в своей квартире и распивая спиртные напитки, супруги поссорились. В ходе ссоры жена ударила мужа ножом в грудь, задев сердце. Смерть мужчины наступила на месте преступления.

Свое поведение во время конфликта подсудимая объяснила тем, что хотела только припугнуть мужа, который спровоцировал ее своими действиями.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих вину обстоятельств учел: явку с повинной, противоправное поведение потерпевшего, состояние здоровья подсудимой и ее родителей, а также частичное признание вины подсудимой и раскаяние в содеянном. Отягчающим наказание обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев, отбывать которое она будет в исправительной колонии общего режима.