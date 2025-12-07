Происшествия

Шесть взрослых и один ребенок пострадали при попадания БПЛА в многоэтажку в Твери

Шесть взрослых человек и один ребенок пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в Твери, сообщили в официальном Telegram-канале Тверской области.

«В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди. Шести взрослым и ребёнку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идёт эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», - говорится в сообщении от имени временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.

В настоящее время в больницах находится трое взрослых и один ребенок, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизням нет. Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

По данным министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотников.

В военном ведомстве уточнили, что 63 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, 8 БПЛА - над территорией Ярославской области, 4 БПЛА - над Московским регионом, по 3 БПЛА - над Смоленской, Тверской областями и над акваторией Черного моря. А также по два - над Тамбовской и Тульской областями, по одному - над Орловской и Ростовской областями.