Псковичку осудили за передачу коммерческого подкупа

За передачу коммерческого подкупа осуждена жительница Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимой работницы РЖД. Она признана виновной по части 1 статьи 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп, на сумму не превышающую десять тысяч рублей).

Установлено, что в ноябре 2024 года женщина передала через посредника коммерческий подкуп в размере 2 000 рублей.

Деньги предназначались за фиктивную сдачу экзамена по профессиональному мастерству (стандарту), за который в последствии получателем коммерческого подкупа в установленной регламентом ведомости были проставлены подписи членов комиссии. 

Противоправные действия женщины, посредника и получателя коммерческого подкупа выявили сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры признал женщину виновной и вынес обвинительный приговор. Посредник и получатель коммерческого подкупа уже осуждены Псковским городским судом.
 

