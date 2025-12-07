Происшествия

Жители Псковской области за 11 месяцев отдали мошенникам почти 400 млн рублей

В Псковской области сохраняется тревожная ситуация с мошенничеством. Карта происшествий региона наглядно иллюстрирует масштабы проблемы: жители области регулярно становятся жертвами преступных схем, которые продолжают проявляться в новых формах. Суммарный ущерб от мошенничества достиг колоссальной цифры - 396 527 460 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

За период с января по ноябрь текущего года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 797 человек. Наиболее распространенные схемы мошенничества включают:

перевод средств на «безопасный счет» - 464 случая;

взломанные аккаунты в социальных сетях - 21 случай;

мошенничество при покупке товаров в интернете - 131 случай;

«освобождение» от ответственности - 18 случаев;

предложения о дополнительном заработке – 139 случаев.

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.

Управление МВД России по Псковской области настоятельно призывает граждан быть бдительными. Если вам поступило подозрительное предложение или вы уже стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по телефонам: 102 или 112.