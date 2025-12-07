Происшествия

ФСБ провела операцию по борьбе с незаконным оборотом оружия в Псковской области

Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла противоправную деятельность 169 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Среди 53 регионов, где прошли оперативно‑разыскные мероприятия, значится и Псковская область, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Видео: ФСБ

В октябре-ноябре 2025 года операции охватили крупные города (Москву, Санкт‑Петербург, Севастополь) и субъекты РФ от Калининграда до Сахалина, включая Псковскую область.

В результате из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 кг взрывчатых веществ (тротил и порох), свыше 223 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается.