Происшествия

34 обвинения в наркопреступлениях утвердили жителю Новгорода в Пскове

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Великого Новгорода утвердил заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона. Молодому человеку инкриминируется совершение 34 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 30, пунктам «а, б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (33 эпизода) – покушение на сбыт наркотиков группой лиц в значительном размере, а также части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (1 эпизод) – покушение на сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере с использованием интернета.

В ходе расследования установили, что в марте этого года обвиняемый, действуя по предварительному сговору в составе группы, организовал в Пскове масштабный сбыт наркотиков. Злоумышленники разместили на территории города 33 «закладки» с синтетическими наркотическими средствами и планировали получить следующую партию для распространения.

Благодаря своевременным оперативно-розыскным мероприятиям преступная деятельность была пресечена, а наркотики изъяты из оборота. За совершение этих преступлений мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.