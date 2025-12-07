Происшествия

«Девичник» псковичек закончился в суде

Прокуратура Пскова поддержала обвинение по делу о хищении денег, где фигурантками оказались две подруги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, всё началось невинно: одна подруга пригласила другую на пару банок пива. А когда спиртное закончилось, отправила гостью в магазин за добавкой, дав ей свою банковскую карту.

И эти шесть бутылок пива по 1,5 л «испарились» также быстро. Гостья снова пошла в магазин - уже за водкой. Вернувшись с водкой и пивом, она обнаружила, что дверь заперта - хозяйка, не дождавшись «гостинца», уже крепко спала, причём прикрыв за собой дверь.

И тут в голове обвиняемой родился план. Она приняла роковое решение. Зная, что на карте подруги ещё есть деньги, она отправилась продолжать банкет уже со своими знакомыми в общежитии. На чужие средства она купила 10 бутылок водки, две бутылки шампанского и несколько пачек сигарет.

Утро потерпевшей началось с звонка в полицию, ведь пока она спала, с ее карты списали 9 343 рубля.

Хотя ущерб был возмещён, а подруги даже помирились, это не освободило обвиняемую от уголовной ответственности. Суд, учитывая мнение гособвинителя и все обстоятельства по делу, назначил наказание в виде условного лишения свободы.