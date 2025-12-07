Происшествия

Троих мужчин задержали за изготовление наркотиков в Псковской области

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли незаконную деятельность троих граждан Российской Федерации, причастных к незаконному обороту наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Видео: УФСБ по Псковской области

Установлено, что в ноябре фигуранты с целью производства наркотических средств забрали из тайника в Псковской области химические вещества, необходимые для работы, и перевезли их на территорию домовладения, принадлежащего одному из задержанных. Здесь незаконно произвели наркотическое средство мефедрон в особо крупном размере.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении мужчин возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.