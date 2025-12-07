Происшествия

Авария на водопроводе в Великих Луках привела к затоплению переходов

В Великих Луках ликвидируют последствия аварии на водопроводной магистрали в районе перекрёстка с круговым движением (проспект Ленина — улица Дьяконова). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе администрации города, из‑за прорыва трубы произошёл аварийный сброс воды в подземные переходы — вода поступила из канализационной насосной станции.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

В администрации отметили, в настоящее время насосная станция в подземных переходах работает в штатном режиме, перелива воды в подземных переходах нет.

«Благодаря оперативным действиям коммунальных служб вода из переходов полностью откачана. В настоящее время переходами можно частично пользоваться при необходимости», - подчеркнули представители.

Сегодня запланированы следующие работы:

МП «Спецавтохозяйство» проведёт косметическую уборку подземных переходов;

продолжится устранение последствий аварии;

будет открыто движение автотранспорта — за исключением одной поворотной полосы, где сетевая организация проведёт восстановительные работы.

В администрации города подчеркнули, что масштаб и сложность работ обусловлены особенностями происшествия, что затрудняет максимально быстрое устранение последствий. Тем не менее ситуация находится на постоянном контроле городских властей, которые предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления нормальной работы инфраструктуры.