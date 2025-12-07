Происшествия

Великолучанин угодил за решетку за трату 16 тысяч рублей с найденной карты

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что неоднократно судимый великолучанин в октябре 2025 года нашел утерянную банковскую карту и, используя её, совершил ряд покупок в торговом центре города Великие Луки, тем самым похитил с банковского счета потерпевшего деньги на общую сумму более 16 тысяч рублей.

Данное преступление подсудимый совершил менее чем через три месяца после отбытия наказания за преступление против собственности.

В судебном заседании гражданин вину признал, в содеянном раскаялся, ущерб потерпевшему возместил в полном объеме.

Вместе с тем, учитывая наличие в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии строгого режима и взял под стражу в зале суда.