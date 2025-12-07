Хозпостройка сгорела в псковской деревне Солоново

Возгорание хозяйственной постройки произошло в деревне Солоново Псковского муниципального округа 22 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 11:03. В строящемся доме огонь повредил наружную стену и кровлю. Причина — предположительно, аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке.
Спасен строящийся дом и хозяйственная постройка.
Возгорание ликвидировали 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.