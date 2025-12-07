Подозреваемого в хищении продуктов задержали росгвардейцы в Пскове 22 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.
Около 18:00 сотрудники оперативно прибыли в сетевой магазин на улице Яна Фабрициуса после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.
В магазине росгвардейцы задержали мужчину, который пытался вынести из торгового зала неоплаченные продукты питания.
Задержанным оказался местный житель 1982 года рождения. По факту хищения проводится проверка.