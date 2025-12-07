Псковcкая обл.
Происшествия

В доме жителя Пыталовского округа обнаружили свыше 114 г марихуаны

23.12.2025 11:06|ПсковКомментариев: 0

Следственное отделение ОМВД России «Пыталовское» возбудило уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

Фото здесь и видео далее: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

В Псковской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали 32-летнего жителя Пыталовского муниципального округа, который незаконно хранил наркотическое вещество без цели распространения.

Во время обыска его дома были обнаружены высушенные листья марихуаны объемом свыше 114 граммов. Это считается крупным размером. В ходе допроса задержанный заявил, что все наркотики предназначены для личного употребления.

 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде. Расследование продолжается. 
