Происшествия

Суд взыскал долг по микрозайму с матери умершего от передозировки наркотиками псковича

Псковский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску банка к наследнику заемщика о взыскании кредитной задолженности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Обращаясь в суд, банк указал, что 22 декабря 2024 года житель Псковского района заключил договор микрозайма, по которому получил от банка кредит на сумму 21 570 рублей сроком на 32 дня. 25 декабря того же года заемщик умер. Банк просил взыскать долг с наследника заемщика.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что при заключении кредитного договора заемщик также заключил договор страхования жизни, выгодоприобретателем по которому в случае его смерти являлись родственники.

В права наследства на квартиру умершего вступила мать.

Страховая компания в выплате страховой премии родственникам отказала, поскольку причиной смерти заемщика явилось отравление наркотическим средством, что не является страховым случаем.

Поскольку к наследнику, в соответствии с условиями договора, перешли обязанности по исполнению обязательств по спорному договору с момента открытия наследства в пределах стоимости наследственного имущества, заявленные требования суд удовлетворил. Кредитная задолженность, образовавшаяся в результате неисполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, взыскана с матери.