Происшествия

Псковичка получила срок за ложные сообщения о минировании московской больницы

Псковский городской суд постановил приговор в отношении жительницы Пскова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в отношении объекта социальной инфраструктуры - учреждения системы здравоохранения), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что гражданка, находясь по месту жительства в Пскове, в августе осуществила три телефонных звонка в федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени Ю.М. Лопухина в городе Одинцово Московской области и два телефонных звонка в управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях - центр обработки вызовов в системе 112, сообщив заведомо ложную информацию о заминировании вышеуказанного учреждения системы здравоохранения.

Подсудимая в суде вину признала полностью, в ходе следствия направила письменные извинения руководителю больницы.

С учетом того, что преступление совершено ею впервые, а также совокупности смягчающих наказание обстоятельств судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.

Мобильный телефон, являющийся средством совершения преступления, конфискован в доход государства.