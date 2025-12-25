Происшествия

Судимую гдовичку наказали за неуплату алиментов своему ребенку

0

Ранее судимая жительница Гдовского округе осуждена за неуплату средств на содержание ребенка без уважительной причины, сообщили Псковской Ленте Новостей в гдовской прокуратуре. 

В суде установлено, что подсудимая, являясь родителем, подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, не исполнила решение Гдовского суда об уплате алиментов, тем самым совершила уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетней. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде принудительных работ сроком на 5 месяцев 10 дней с удержанием из заработка в доход государства 10% ежемесячно. 

Приговор суда вступил в законную силу.
 

