Происшествия

200 часов обязательных работ назначили псковичу за кражу сумки

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, который украл забытую в гипермаркете сумку. Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области. 

В суде установлено, что подсудимый зашёл в гипермаркет за хлебом. У входа его взгляд упал на продуктовую тележку, где лежала кем-то забытая дамская сумка. Мужчина похитил её, а также присвоил себе содержимое: 2 мобильных телефона и 3 000 рублей наличными. Общий материальный ущерб составил 52 500 рублей.

Злоумышленник не заметил, что все его действия фиксировала камера видеонаблюдения. В тот же день полиция установила его личность и задержала.

Учитывая, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

