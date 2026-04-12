Coca-Cola зарегистрировала в РФ товарный знак Coke

Американская корпорация The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke.

Отмечается, что заявку на регистрацию компания «Дзе Кока-Кола Компани» (США) подала еще 23 апреля 2025 года. Согласно документам, товарный знак оформлен по 32-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Эта категория включает в себя содовую воду, фруктовые и прохладительные безалкогольные напитки, а также эссенции для их приготовления.

Знак регистрируются сроком на 10 лет, пишет ТАСС.