 
Новости

Coca-Cola зарегистрировала в РФ товарный знак Coke

0

Американская корпорация The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke. 

Изображение создано нейросетью

Отмечается, что заявку на регистрацию компания «Дзе Кока-Кола Компани» (США) подала еще 23 апреля 2025 года. Согласно документам, товарный знак оформлен по 32-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Эта категория включает в себя содовую воду, фруктовые и прохладительные безалкогольные напитки, а также эссенции для их приготовления.

Знак регистрируются сроком на 10 лет, пишет ТАСС.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026