Происшествия

Спасатели извлекли труп из водоема в Псковской области

0

Аварийно‑спасательная служба Псковской области подвела итоги работы за период с 5 по 11 января. За эту неделю спасатели совершили 12 выездов, сообщили в группе «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» / «ВКонтакте»

За неделю было совершено пять выездов на водные объекты, из них два в рамках обеспечения жизнедеятельности островов. Было также четыре выезда для ликвидация последствий ДТП. За неделю три выезда оказались ложными.

На водных объектах за этот период был спасен один человек, которому оказана первая помощь. Помимо этого, извлечен один труп.

