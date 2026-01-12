Происшествия

Свыше 412 млн рублей выманили мошенники у псковичей в 2025 году

0

412 773 890 рублей выманили мошенники у жителей Псковской области за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

Изображение: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«За период с января по декабрь 2025 года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 822 человека, а суммарный ущерб от мошенничества достиг колоссальной цифры - 412 773 890 рублей», - сообщили в УМВД.

По данным ведомства, наиболее распространенные схемы мошенничества включают:

  • Перевод средств на «безопасный счет» - 478 случаев;
  • Взломанные аккаунты в социальных сетях - 22 случая;
  • Мошенничество при покупке товаров в Интернете - 136 случаев;
  • «Освобождение» от ответственности - 20 случаев;
  • Предложения о дополнительном заработке - 145 случаев.

Отмечается, что по всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.

«Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными. Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112). Берегите свои средства и не позволяйте мошенникам манипулировать вами!» - добавили в ведомстве.
 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026