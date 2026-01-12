Свыше 412 млн рублей выманили мошенники у псковичей в 2025 году

412 773 890 рублей выманили мошенники у жителей Псковской области за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Изображение: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«За период с января по декабрь 2025 года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 822 человека, а суммарный ущерб от мошенничества достиг колоссальной цифры - 412 773 890 рублей», - сообщили в УМВД.

По данным ведомства, наиболее распространенные схемы мошенничества включают:

Перевод средств на «безопасный счет» - 478 случаев;

Взломанные аккаунты в социальных сетях - 22 случая;

Мошенничество при покупке товаров в Интернете - 136 случаев;

«Освобождение» от ответственности - 20 случаев;

Предложения о дополнительном заработке - 145 случаев.

Отмечается, что по всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.