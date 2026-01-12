Свыше 412 млн рублей выманили мошенники у псковичей в 2025 году

412 773 890 рублей выманили мошенники у жителей Псковской области за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.
Изображение: пресс-служба УМВД России по Псковской области
По данным ведомства, наиболее распространенные схемы мошенничества включают:
- Перевод средств на «безопасный счет» - 478 случаев;
- Взломанные аккаунты в социальных сетях - 22 случая;
- Мошенничество при покупке товаров в Интернете - 136 случаев;
- «Освобождение» от ответственности - 20 случаев;
- Предложения о дополнительном заработке - 145 случаев.
Отмечается, что по всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.