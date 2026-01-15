Происшествия

Суд лишил псковича права собственности на оружие из-за отсутствия лицензии

Псковский городской суд удовлетворил иск заместителя прокурора города Пскова, который действовал в интересах неопределённого круга лиц, к гражданину Андрееву о прекращении права собственности на огнестрельное оружие, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ответчик являлся собственником огнестрельного оружия. Суд установил, что он нарушил правила его хранения и был привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ. Оружие изъяли и поместили в хранилище управления Росгвардии по Псковской области.

Суд выяснил, что у Андреева отсутствует лицензия (разрешение) на приобретение и хранение оружия. Без такой лицензии гражданин не может иметь оружие в собственности. Ответчик не предпринял никаких мер для возврата оружия. На основании этих обстоятельств суд принудительно прекратил право собственности Андреева на указанное имущество.

