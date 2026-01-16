Два пожара произошло в Псковской области из-за неправильной эксплуатации печи

Два пожара в Островском и Гдовском муниципальных округах произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи 15 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото и видео: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 22:56 поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома в деревне Вейно Гдовского округа. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Ранее, в 11:00, поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома в деревне Тарасово Островского муниципального округа. Дом выгорел изнутри по всей площади.

На месте работали шесть специалистов МЧС России, три специалиста ведомственной пожарной охраны и три единицы техники.