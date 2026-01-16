Псковичку наказали за серию краж одежды и обуви из торгового центра

Псковский районный суд провозгласил приговор в отношении гражданки Вербицкой, совершившей серию краж одежды и обуви из торгового зала магазина Sinsay в торгово-досуговом центре Fjord Plaza. Общий ущерб составил 17 120 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств, в том числе полного возмещения причиненного ущерба, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал подсудимую виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.