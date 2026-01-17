Псковича арестовали за вымогательство денег у участника СВО

Жителя города Пскова поместили под стражу за вымогательство денег у участника специальной военной операции 17 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя отдела следственного управления УМВД РФ по городу Пскову об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Потерпевшим по данному делу признан военнослужащий, являющийся участником СВО.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 марта.