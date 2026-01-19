 
Происшествия

Арест прицепа заставил псковича погасить 350-тысячный налоговый долг

0

Арест прицепа заставил жителя Псковской области погасить крупный долг по налоговым платежам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по региону. 

Судебные приставы начали разыскные мероприятия в отношении гражданина, задолжавшего 350 тысяч рублей по налоговым платежам. В ходе проверок они обнаружили у должника прицеп для перевозки имущества, который не был заявлен ранее. 

Приставы арестовали прицеп в установленном законом порядке. Должник осознал, что может лишиться своего имущества, и решил погасить долг. В результате он полностью оплатил задолженность в размере 350 тысяч рублей в кратчайшие сроки.

В службе судебных приставов подчёркивают: «Своевременное исполнение судебных решений позволяет избежать мер принудительного характера и утраты имущества».

