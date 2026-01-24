Следственный комитет возбудил дело об избиении несовершеннолетнего под Псковом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном комитете.

В социальных медиа сообщалось, что в Псковской области 13-летний подросток оскорблял отца своего сверстника, принимающего участие в СВО, после чего избил его. Пострадавший госпитализирован.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.