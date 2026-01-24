 
Происшествия

Бывший начальник ГИБДД в Новосокольниках осуждён за взятку

0

Новосокольнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статья 290 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В июле года гражданин Волков, занимая должность начальника ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический», осознавая отсутствие правовых оснований для привлечения к административной ответственности гражданки, управлявшей автомобилем «AUDI А7» и совершившей съезд в кювет, воспользовался незнанием женщины административного законодательства и ее опасением быть привлеченной к административной ответственности, а также поступившим от нее предложением о вознаграждении, получил от женщины взятку в размере 30 тысяч рублей.

Подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с применением статьи 73 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий, на срок 2 года.

