Пскович совершал кражи в магазинах на протяжении трёх месяцев

Прокурор города Пскова Псковской области направил в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя, совершившего серию тайных хищений чужого имущества из помещений магазинов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В период времени с 9 октября до 7 декабря злоумышленник целенаправленно приходил в сетевые магазины Пскова, где приискивал подходящий для дальнейшей реализации товар, который складывал в находящуюся при себе сумку, после чего, не оплатив его стоимость, проходил с ним через расчетно-кассовые зоны, тем самым совершая тайные хищения. За 3 месяца преступник обошел семь сетевых магазинов, совершив соответственно до своего задержания семь краж.

Санкция части 1 статья 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.