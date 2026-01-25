 
Происшествия

Псковские спасатели срочно доставили в клинику кошку, чудом выжившую при пожаре

Сотрудники МЧС России по Псковской области спасли из огня домашнее животное. После ликвидации пожара в Пскове они обнаружили сильно обгоревшую кошку и незамедлительно организовали ей помощь. Об этом сообщил приют для животных «Шанс» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и видео далее: приют для собак «Шанс» в Пскове / «ВКонтакте»

Спасатели сами связались с волонтерами и, согласовав действия с ветеринарной клиникой, сразу же доставили пострадавшее животное в ветцентр «Котонай».

«Настоящие мужчины из МЧС позвонили нам и, после согласования с клиникой, моментально отвезли несчастную в "Котонай". Кошку экстренно приняли на стационар. Только бы выжила», — пишут волонтеры.

Животное зарегистрировано в приюте под именем Искорка. Ее состояние оценивается как тяжелое. Ветеринары борются за ее жизнь. 

Для помощи в лечении Искорки приют «Шанс» открыл сбор средств. Актуальные реквизиты для помощи, а также дальнейшие новости о состоянии кошки можно найти в группе приюта «ВКонтакте».

