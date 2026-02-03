В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже 10 упаковок сыра

На Рижском проспекте в Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 3 февраля около 1:00 в магазине задержали мужчину, подозреваемого в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

После того как работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации, на место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые оперативно задержали 26-летнего местного жителя.

По предварительной информации, гражданин похитил из торгового зала 10 упаковок сыра и четыре пачки сливочного масла. Сумма ущерба составила более 5 000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.