Женщине удалось оспорить в Стругокрасненском суде оформленный мошенниками микрозайм, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Стругокрасненский суд рассмотрел гражданское дело по иску женщины к микрофинансовой компании «Займер» о признании договора займа недействительным, обязании «Займер» удалить сведения о займе, переданные в Бюро кредитной истории, и прекратить начисление процентов и предъявление требований по данному договору.

Установлено, что в октябре 2024 года был осуществлен взлом личного кабинета истца в Госуслугах, после чего в несколько микрофинансовых организаций были направлены онлайн-заявки на получение займов от ее имени на различные суммы, в том числе и в «Займер», который предоставил женщине займ на сумму 2 000 рублей.

Женщина несколько лет живет за пределами Российской Федерации. Договор займа заключили от ее имени неизвестные лица, неправомерно воспользовавшимися персональными данными, размещенными на портале Госуслуг. При этом «Займер» не потребовал при заключении договора предоставить скан-копию паспорта истца.

Решением суда договор займа признан недействительным, в удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.