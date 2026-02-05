 
Происшествия

При пожарах в январе в Псковской области огнеборцы спасли 30 человек

За январь при пожарах в Псковской области погибли 13 человек, гибели детей не допущено. Также огнеборцы смогли спасти 30 жизней, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 34 случая, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 45 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 55 случаев, на транспорте – три случая, поджог – восемь случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – один случай.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 67 пожаров. Погибли четыре человека, из них один в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 79 пожаров, материальный ущерб от которых составил 130 тысяч рублей. При пожарах погибли девять человек, из них двое в нетрезвом виде.

За январь в жилом секторе зарегистрировано 111 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 100 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 13 человек.

Основные причины пожаров в жилом секторе: нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 50 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 42 случая, неосторожное обращение с огнем – 12 случаев, поджог – шесть случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – один случай.

За январь на территории Псковской области пожарами уничтожено: 39 строений, 2515 квадратных метров площадей, три единицы автотранспорта.

При пожарах спасено: 30 человек, материальных ценностей на сумму 12 миллионов 151 тысяча рублей, 29 строений, три единицы автотранспорта.

Из числа погибших: пять человек пенсионного возраста, шесть человек без определенного рода деятельности, один рабочий и один инвалид.

