 
Происшествия

Оперативники задержали двух похитителей детских смесей на 150 тысяч рублей из 28 магазинов в Пскове

0

Оперативники УМВД России по городу Пскову в ходе служебной командировки задержали двух жителей Санкт-Петербурга 2006 и 2007 года рождения, подозреваемых в 28 эпизодах краж из магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По данным полиции, молодые люди в конце прошлого года приехали на арендованном автомобиле из Северной столицы в Псков. За один день они побывали в 28 супермаркетах известной торговой сети, откуда похитили более сотни банок с сухими смесями для детского питания. Эту продукцию злоумышленники складывали в сумки и незаметно для персонала проносили мимо кассовой зоны.

После этого подельники вернулись в Петербург, где сбыли украденный товар через одну из популярных интернет-площадок. Сумма ущерба составила порядка 150 тысяч рублей.

Следователем городского УМВД России возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты дали признательные показания. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

