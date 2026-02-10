Дом на две семьи в дедовичской деревне загорелся из-за неисправной проводки

Возгорание в многоквартирном жилом доме на две семьи произошло в деревне Погостище Дедовичского муниципального округа 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 14:32 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. В двухкомнатной квартире выгорело помещение веранды по всей площади и помещение котельной. Возможной причиной мог стать аварийный режим работы электросети в помещении веранды. Жилой дом огнеборцам удалось спасти. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.

Ранее, в 13:40, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в бесхозном строении на улице Хвойной в Пушкинских Горах. Возможной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Привлекались девять специалистов и две единицы техники.

В 17:58 областные пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Юбилейной в Усвятах. В комнате огонь повредил диван и вещевую обстановку, квартира закопчена по всей площади. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание в розетке. Огнеборцами квартира спасена. Привлекались четыре специалиста и две единицы техники.

Затем, в 18:30, произошло возгорание в садовом некоммерческом товариществе «Озерное-1» Великолукского округа. Сгорели две хозяйственные постройки. Причиной, предположительно стало короткое замыкание на вводе в хозяйственную постройку. К ликвидации привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.