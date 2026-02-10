 
Происшествия

Сбившего насмерть пожилую женщину водителя «Газели» могут осудить на 5 лет

0

Водителя «Газели», сбившего пожилую женщину на улице Советской, могут осудить на 5 лет тюрьмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Видео: Pskovline

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ. 

В ходе следствия установили, что 10 июня 2025 года в вечернее время водитель автомобиля марки «ГАЗ 33022А», осуществляя услуги грузоперевозок, подъехал к одному из ресторанов города Пскова. Для удобства доставки привезенного товара водитель, не убедившись в безопасности совершаемого им маневра, начал движение задним ходом по тротуару в жилой зоне к ресторану. В этом время по тротуару двигался пешеход – 77 летняя женщина, которую водитель не заметил и совершил на нее наезд задней частью автомобиля, в результате которого пешеход получила телесные повреждения, от которых в дальнейшем скончалась в больнице. 

Водитель автомобиля вину в совершенном преступлении признал полностью, указав, что не увидел находящегося на тротуаре пешехода.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

